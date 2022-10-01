В Херсонской области украинские зенитчики "приземлили" российский "Аллигатор"

Один из самых современных российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" был сбит силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

В пятницу, 30 сентября, около 21.30, в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщили в воздушном командовании "Юг".

Этот российский боевой вертолет считается одним из самых современных в российской авиации. Его используют в качестве командирской машины армейской авиации, для осуществления разведки местности, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов.

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Эта машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Напомним, это уже не первый "Аллигатор", который удалось поразить украинским зенитчикам. В начале сентября в Херсонской области была сбита еще одна такая боевая машина.

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