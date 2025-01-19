В Херсонской области уничтожена российская РЛС "Небо-СВУ" (фото)

Атака была произведена с использованием трех ударных беспилотников.

18 января 2025 года на территории Херсонской области была атакована российская радиолокационная станция 1Л119 "Небо-СВУ", принадлежавшая одному из подразделений 90-й зенитной ракетной бригады 49-й общевойсковой армии РФ (военная часть 54821, Краснодарский край).

Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона".

Атака была произведена с использованием трех ударных беспилотников. По предварительным оценкам, РЛС "Небо-СВУ" получила значительные повреждения и не подлежит восстановлению.

Кроме этого, была уничтожена дизельная электростанция "ДЭС ЭД3х30-Т400-1РА1М6", которая обеспечивала работу комплекса.

Дизельная электростанция "ДЭС ЭД3х30-Т400-1РА1М6".

Напомним, ранее бойцы 3-й штурмовой устроили эффектное файер-шоу для солдат армии РФ. Враг понес потери в технике и живой силе.