В Херсонской области уничтожена российская РЛС "Небо-СВУ" (фото)

Атака была произведена с использованием трех ударных беспилотников.
18 января 2025 года на территории Херсонской области была атакована российская радиолокационная станция 1Л119 "Небо-СВУ", принадлежавшая одному из подразделений 90-й зенитной ракетной бригады 49-й общевойсковой армии РФ (военная часть 54821, Краснодарский край).
Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона".
Атака была произведена с использованием трех ударных беспилотников. По предварительным оценкам, РЛС "Небо-СВУ" получила значительные повреждения и не подлежит восстановлению.
Кроме этого, была уничтожена дизельная электростанция "ДЭС ЭД3х30-Т400-1РА1М6", которая обеспечивала работу комплекса.
Напомним, ранее бойцы 3-й штурмовой устроили эффектное файер-шоу для солдат армии РФ. Враг понес потери в технике и живой силе.
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