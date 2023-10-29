В Херсонской области уничтожили четыре БПЛА противника (фото)

Бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады сбили разведывательные и ударные беспилотники противника.
В Херсонской области 29 октября воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожены три ударных БПЛА "Ланцет" и один разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" оккупантов.
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
Бойцы обнародовали фото обломков сбитого ударного дрона "Ланцет".
Напомним, 25 октября Славута, где нет воинских частей или объектов, пострадала от десятка вражеских БПЛА. Последствия атаки ужасающие. Детали – в ТСН.
Между тем ВСУ прицельным удары по позициям врага ежедневно уничтожают его технику и личный состав. В частности, на днях подведены спутниковые системы связи, пушки, несколько гаубиц Д-30, танки, бронированные автомобили.
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