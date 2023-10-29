В Херсонской области уничтожили четыре БПЛА противника (фото)

В Херсонской области 29 октября воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожены три ударных БПЛА "Ланцет" и один разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" оккупантов.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

Бойцы обнародовали фото обломков сбитого ударного дрона "Ланцет".

Уничтожены БПЛА Фото: Воздушное командование "Юг"

Напомним, 25 октября Славута, где нет воинских частей или объектов, пострадала от десятка вражеских БПЛА. Последствия атаки ужасающие. Детали – в ТСН.

Между тем ВСУ прицельным удары по позициям врага ежедневно уничтожают его технику и личный состав. В частности, на днях подведены спутниковые системы связи, пушки, несколько гаубиц Д-30, танки, бронированные автомобили.

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