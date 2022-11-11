В Херсонской области упал Антоновский мост: в Сети появились фото

Во временно оккупированной Херсонщине рухнул Антоновский мост, постоянно находившийся под обстрелами.

Сегодня, 11 ноября, в Сети появились фото разрушенного Антоновского моста, соединявшего два берега Херсонщины.

Удары по мосту активно наносились с августа, они были направлены на то, чтобы оккупанты не могли стягивать войска и технику.

Фото: Рыженко Константин

Напомним, мощное наступление началось, когда ВСУ взорвали ключевые мосты в Херсонской области.

Первый удар ВСУ по Антоновскому мосту произошел 19 июля, затем повторился снова, а местные оккупационные власти заявили о вынужденном перекрытии переправы.

26 августа украинские военные нанесли удары по скоплениям российских оккупантов в Чернобаевке и по Антоновскому мосту.

В тот же день украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи, благодаря чему остановили эксплуатацию Дарьевского моста в Херсонской области.

Антоновский мост устоял, однако рашисты не смогут возить технику через переправу

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