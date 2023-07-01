В Херсонской области уровень воды возвращается в естественное русло – свежие данные от ГСЧС

В ГСЧС рассказали об оперативной информации о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 09:00, 1 июля уровень воды в Днепре возле Херсона вошел в естественное русло. Подтопленными остаются 18 населённых пунктов, 17 из них – на временно оккупированной территории.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"На р. Днепр в створе поста "Херсон" уровень воды вошел в естественное русло, колебания уровня соответствуют естественным колебаниям этого времени года", — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают откачивать воду – за прошедшие сутки откачано 12,4 тыс. тонн воды из 22 подвалов. С начала работ откачано более 465 тыс. 108 тонн воды из 1 тыс. домов и подвалов.

В то же время за сутки было подвезено 43 тонны воды, из них питьевой 36 тонн и 7 тонн – технической. С начала работ – 994 тонны воды, из них питьевой 683 тонн и 311 тонн – технической. С начала работ подвезено более 80 тыс. 920 кг продуктов и вещей первой необходимости.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС к берегу Абхазии прибили трупы домашних животных.

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