В Херсонской области усилились российские обстрелы: в ВСУ назвали причины

Российские оккупанты пытаются вернуться на позиции на временно захваченных территориях Херсонщины, которые были потеряны из-за паводков, вызванных подрывом Каховской ГЭС. Кроме того, россияне терроризируют правый берег области.

Об этом сообщила в телемарафоне руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, за прошедшие сутки, 23 июня, оккупанты увеличили количество области — до 91. Пока происходила эвакуация, то такого не наблюдалось.

"Пока шла эвакуация, пока они (россияне — Ред.) были на более отдаленных позициях с учетом отбрасывания на 15 км на отдельных участках. Сейчас они возвращаются, начинают обстреливать сильнее, терроризируя правый берег", — сообщила Гуменюк.

По ее словам, не всюду почва позволяет оккупантам вернуться на позиции. Впрочем, на некоторых участках армия РФ использует частные подворья и второй этаж построек для расположения огневых позиций. В частности, за минувшие сутки Херсонщина сильно страдала от минометных и артиллерийских обстрелов.

Ситуация в Херсонской области

Утром 23 июня войска армии РФ прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию в Херсоне. Погибли два работника. Четверо оказались в больнице.

В ночь на 23 июня российская армия атаковала район Антоновского моста на Херсонщине. Ударили россияне там, где никогда не атаковали – больше тяготели к Бериславскому району.

За прошедшие сутки россияне совершили 91 обстрел, выпустив 415 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 26 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов и здания двух заводов области.

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