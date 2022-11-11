В Херсонской области уже заработало украинское телевидение – Офис президента

В освобожденной от российских оккупантов Херсонской области 11 ноября заработало украинское телевидение.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Украинское телевидение теперь доступно в формате Т2.

"Эй, вы там подорвали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? Ну так мы уже включили украинское телевидение на Херсонщине. Сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2", — написал Тимошенко.

Ранее сообщалось, что накануне отступления российские оккупанты заминировали и взорвали в Херсоне телевизионную башню. Также захватчики уничтожили мосты на левом берегу.

Увольнение украинского Херсона

Украинские защитники 11 ноября зашли в украинский Херсон, который еще с марта 2022 года был в оккупации. Местные жители радуются возвращению в Украину и устраивают массовые гуляния прямо посреди улицы. Люди также выходят с государственными флагами на улицы, чтобы поздравить украинских освободителей.

Журналист Константин Рыженко сообщил, что сейчас в городе нет электричества и связи, поскольку все это уничтожили россияне.

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