В Херсонской области в Голой Пристани люди вышли на митинг и требуют вернуть городского голову

Митинг устроили на площади возле здания городского совета.

В Херсонской области в городе Голая Пристань десятки мирных жителей вышли на митинг.

Люди стоят с плакатами с надписями "Свободу мэру!", "Свободу пленным!", "Гола Пристань — это Украина!", "Херсонская область — это Украина!", и флагами Украины. Они требуют у российских оккупантов, чтобы те освободили похищенных пленных, в том числе городского голову Александра Бабича, передает "Суспильне".

Горожане собрались на площади возле здания городского совета. Там выступили жители Голой Пристани, представители горсовета и активисты.

Отметим, что с началом полномасштабной войны России против Украины российские оккупанты похитили не менее 17 жителей Херсонской области. 16 марта был похищен городской голова Берислава Александр Шаповалов, также в плену оказался председатель Миловской территориальной общины Олег Яхниенко.

28 марта российские войска похитили мэра Голой Пристани Александра Бабича и вывезли его в неизвестном направлении. Всего на территории Голопристанской общины было похищено восемь человек.

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