В Херсонской области в Нижние Серогозы зашли оккупанты

В Херсонской области в Нижние Серогозы зашли оккупанты

Российские военные установили блокпосты.

На территории Нижнесерогозской территориальной общины русские военные заняли помещение поселкового совета, есть блокпосты.

Об этом говорится на странице Нижнесерогозского поссовета в Facebook.

Также читайте В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг

По сообщению, российские блокпосты есть, но их стало меньше, в помещении поселкового совета находятся военные РФ. Представители властей, экстренные службы и коммунальные предприятия работают и оказывают услуги населению.

Ранее стало известно, что в населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов.

В отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты осуществляют принудительное распространение так называемой "гуманитарной помощи" среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.