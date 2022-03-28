В Херсонской области в Нижние Серогозы зашли оккупанты

Российские военные установили блокпосты.
На территории Нижнесерогозской территориальной общины русские военные заняли помещение поселкового совета, есть блокпосты.
Об этом говорится на странице Нижнесерогозского поссовета в Facebook.
По сообщению, российские блокпосты есть, но их стало меньше, в помещении поселкового совета находятся военные РФ. Представители властей, экстренные службы и коммунальные предприятия работают и оказывают услуги населению.
Ранее стало известно, что в населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов.
В отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты осуществляют принудительное распространение так называемой "гуманитарной помощи" среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.
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