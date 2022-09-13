В Херсонской области в результате минометного обстрела погиб разведчик со званием "Народный герой" (фото)

На войне с российскими захватчиками погиб украинский воин, награжденный орденами "Народный герой" и "За мужество".

При освобождении Херсонщины от россиян главный сержант разведывательного отряда Иван Банк получи ранения, не совместимые с жизнью. Защитник был родом из Полтавщины, из Драбиновской громады.

Трагическое известие сообщили в громаде 13 сентября.

Воин получил ранения при ведении боевых действий в районе одного из населенных пунктов Херсонской области. В результате минометного обстрела воина госпитализировали в Березнеговатскую центральную районную больницу.

К сожалению, при оказании медицинской помощи Герой умер. Похоронят воина 15 сентября в селе Свободная Степь.

Известно, что Иван Банк родился в 1986 году. После школы он служил в армии. С 2014 года защищал Украину, был участником АТО и награжден орденом "Народный герой", орденом "За мужество", имел много почетных грамот и медалей.

Между тем, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 350 захватчиков.

Напомним, военный эксперт сравнил потери России за 6 месяцев с американскими во Вьетнаме.

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