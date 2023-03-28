В Херсонской области в результате обстрелов россиянами произошли два пожара (фото)

В Херсонской области спасатели за сутки ликвидировали два пожара после российских обстрелов.

Спасатели в Херсонской области за сутки ликвидировали два пожара, возникших в результате российских обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, 27 марта оккупанты нанесли удар по городу Берислав. В результате возник пожар на территории частного дома. Там горело гаражное помещение.

Уже ночью 28 марта россияне обстреляли Херсон. Загорелся гаражный кооператив – там горело одноэтажное здание для охранников.

Пожары, возникшие после обстрелов россиянами, удалось погасить. Погибших и травмированных нет.

Напомним, что российская армия обстреляла пункт предоставления гуманитарной помощи в Херсоне. В результате атаки пострадали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

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