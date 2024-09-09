В Херсонской области в результате ударов российской армии ранены 11 человек

В Херсонской области за сутки в результате ударов российской армии ранения получили 11 человек.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Прокудин.

Согласно его информации, под вражеским обстрелом и авиаударами оказались населенные пункты: Антоновка, Берислав, Громадное, Гавриловка, Гончарное, Камышаны, Никольское, Милово, Приозерное, Понятовка, Новокаиры, Новоберислав, Шевченковка, Качкаровка, Станислав, Токаровка, Змиевка и Херсон.

Российские военные ударили по жилым кварталам в населенных пунктах области, повредив многоэтажку, девять частных домов, магазин, газопровод и автомобили. В результате агрессии пострадали 11 человек.

Напомним, в Херсонской области разоблачена группа, которая подожгла автомобили военных и правоохранителей; во время обысков у них нашли средства для поджогов, оружие и боеприпасы.

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