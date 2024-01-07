В Херсонской области в штурмы бросают элитные войска РФ: Гуменюк сообщила о проблемах у врага

На левом берегу Херсонской области в штурмы идут элитные войска РФ, потому что подразделения "Шторм-Z" не оправдали ожиданий.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Сейчас средний показатель — 10 штурмов в сутки. Враг несет серьезные потери, возвращается на свои исходные позиции, докладывает своему командованию, что больше не уйдет, и их переформатируют в другие подразделения. Мы уже не раз отмечали, что именно на нашем участке формируются офицерские группы штурма, где используются элитные войска — это подразделения национальных войск десантного направления, морской пехоты, которые сейчас враг подтягивает для того, чтобы мотивировать свой личный состав. Потому что представители подразделений типа "Шторм-Z", которые и были основной опорой "местных штурмов", не оправдали себя", — рассказала она.

Она также подчеркнула, что оккупанты усилили артиллерийские удары по городу Херсон, особенно по местам скопления гражданских.

"Враг пытается компенсировать нехватку авиации артиллерией и усугубляет обстрелы областного центра — Херсона. Это жилые кварталы, социальная инфраструктура, места выдачи гуманитарной помощи. Именно туда пытаются бить максимально прицельно", — добавила она.

Напомним, 5 января Наталья Гуменюк заявила, что российские военные возобновили использование бронетехники на левом берегу Херсонской области. По ее словам, противник прекратил использование бронетехники из-за больших потерь, однако возобновил штурмы с помощью машин. В то же время украинские военные продолжают уничтожать военную технику ВС РФ и личный состав.

В тот же день полковник запаса ВСУ военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что украинские бойцы держат врага в напряжении на левобережье. В частности, ВСУ ведут маневровые действия в так называемой зоне, где оккупанты не могут наносить удары, которые могли бы привести к коллапсу фронта.