В Херсонской области в Скадовске военные РФ назначили "новую" власть

Российские военные назначили "главу Скадовского района и города".

По словам городского головы Скадовска Александра Яковлева, такие должности незаконны и не повлияют на работу законно избранных местных властей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Исполком Скадовского городского совета продолжает работать дистанционно. Коммунальные предприятия, врачи, учителя, социальная служба также продолжают работать. "Новая власть" пытается восстановить советскую систему управления, где "райком" руководит всем районом. включительно с городами и селами. Возвращаться в прошлое никто не будет", – написал Яковлев.

Также мэр сообщил, что в мае запланировано финансирование всех коммунальных учреждений и организаций. В скадовских школах обучение заканчивается 2 мая, все выпускники получат документы об образовании государственного образца.

Удастся ли оккупантам провести псевдореферендум на Херсонщине

Ранее первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.

Ранее мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что захватчики пока не собираются проводить псевдореферендум: "Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к "референдуму" нет".

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