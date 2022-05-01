В Херсонской области в Скадовске военные РФ назначили "новую" власть

Российские военные назначили "главу Скадовского района и города".
По словам городского головы Скадовска Александра Яковлева, такие должности незаконны и не повлияют на работу законно избранных местных властей.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Исполком Скадовского городского совета продолжает работать дистанционно. Коммунальные предприятия, врачи, учителя, социальная служба также продолжают работать. "Новая власть" пытается восстановить советскую систему управления, где "райком" руководит всем районом. включительно с городами и селами. Возвращаться в прошлое никто не будет", – написал Яковлев.
Также мэр сообщил, что в мае запланировано финансирование всех коммунальных учреждений и организаций. В скадовских школах обучение заканчивается 2 мая, все выпускники получат документы об образовании государственного образца.
Ранее первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.
Ранее мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что захватчики пока не собираются проводить псевдореферендум: "Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к "референдуму" нет".
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