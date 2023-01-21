В Херсонской области во время обстрела пострадал ребенок, а в Запорожье россияне усиливают террор: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами.

Сумская область: в течение дня россияне обстреляли две пограничные громады и нанесли по ним 27 ударов.

По Белопольской громаде враг бил из минометов, по Эсманской — также из минометов.

Обошлось без пострадавших и разрушений. Ночью и утром без обстрелов.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Полтавка, Белогорье, Новоандреевка, Затишье, Степное, Плавные, Каменское, Орехово, Железнодорожное, Преображенка, Новопокровка, Малиновка, Щербаки, Шевченко, Степное, Малые Щербаки.

Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Противник усиливает режимные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных.

Днепропетровская область: россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Мировской громаде. Без жертв. Есть разрушение. Детали выясняются.

Харьковская область: враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов враг обстреливал Волчанск, Купянск, Стрелку, Вильчу, Огирцеве и другие населенные пункты.

Больше всего от обстрелов пострадал г. Волчанск Чугуевского района, где утром были зафиксированы "прилеты" по частному дому. В результате обстрелов погибла женщина 60 лет. Ранения получили 45-летняя женщина и 7-летняя девочка.

Вчера в Волчанске в результате обстрелов ранен один человек, в Купянском районе — один человек.

Луганская область: за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Площанки и Краснопоповки.

На Купянском направлении обстрелы из российских танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств Новоегоровку, Макеевку, Невское, Площадку, Голиковое, Червонопоповку, Кременную и Диброву.

Донецкая область: ночью — ракетный обстрел, возгорание в Константиновской громаде, с. Белокузьминовка. Повреждено здание детского сада.

Другие данные по повреждениям и разрушениям устанавливаются.

Вечером и ночью несколько обстрелов Курахово и окрестностей с. Веселый Гай. Повреждены шесть многоквартирных жилых домов, тепловые сети, частный садовый дом, сети газопровода, прямое попадание в торговый павильон, частные автомобили.

В результате ночного обстрела есть прямые попадания в частные жилые дома, после чего произошло возгорание частного жилого сектора, повреждены высоковольтные линии.

Авдеевская ВА: ночью — обстрел из РСЗО "ГРАД" со стороны российских оккупационных войск, попадания снарядов в КП "АТТУ" и автобазы.

Утром — артобстрел г. Авдеевка, попадание по Авдеевскому ПТУ № 43 и ул. Почтовой. Информация о повреждениях, разрушениях и пострадавших устанавливается.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь, к утру активизация штурмовых действий на направлениях Красногоровки, Веселого, Водяного и Первомайского. Вблизи Бахмута и Соледара ситуация напряженная.

За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 4 раненых.

Николаевская область: вчера утром враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонская область: враг не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. По информации ГШ ВСУ, оккупанты в очередной раз обстреляли Антоновку и Херсон.

Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранение 15-летний мальчик. Новодмитровка Бериславского района: подорвался на мине мужчина, ему оторвало ногу.

Россияне атаковали Днепровский район Херсона. Из-за попадания вражеского снаряда загорелся частный дом. Пожар был ликвидирован. Прошло без пострадавших.

Неразорванные российские кассетные боеприпасы обнаружили полицейские в школе Посад-Покровского Херсонской области. Их уничтожили методом контролируемого взрыва.

Кроме того, взрывотехники Нацполиции изъяли 172 взрывоопасных предмета, уничтожили – 88. За сутки из-за ударов российских войск ранения получили 2 человека. Еще двое подорвались на минах.

Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки ВСУ отразили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка в Донецкой области.

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