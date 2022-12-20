В Херсонской области во время обустройства оборонных сооружений нашли древнеримское поселение: фото

После победы это место будут исследовать археологи.

Украинские пограничники во время обустройства фортификационных сооружений в Херсонской области обнаружили древнеримское поселение.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники обустраивали фортификационные сооружения и на глубине метра начали находить амфоры и древние кувшины. Об этом сразу сообщили археологам. Все оборонные работы на этом месте прекращены.

"О находке военнослужащие сообщили местным археологам и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты. После победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция", — говорится в сообщении.

Фото: Госпогранслужба Украины

Напомним, ранее в Одесской области военнослужащие 126-й бригады терробороны обнаружили две невредимые амфоры. Их осторожно извлекли и передали сотрудникам археологического музея. Ученые определили – посуда изготовлена еще в 4-м веке до нашей эры и теперь пополнит коллекцию музея. Археологи, изучающие древние поселения этого региона, очень удивлены тем, как профессионально повели себя военные.

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