В Херсонской области во время разминирования пиротехники попали под обстрел: шесть погибших (фото)

Еще двое, из них одна женщина фельдшер, получили ранения и госпитализированы.

В Херсонской области во время выполнения задач по разминированию пиротехники попали под обстрел, шесть специалистов погибли.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Имена погибших:

Игорь Соловьев;

Александр Ходаковский;

Андрей Орлов;

Владимир Погорелый;

Николай Шолох;

Роман Каленик.

Оккупанты на Херсонщине убили шестерых спасателей

"Мир должен об этом знать! Сегодня ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию на Херсонщине, наши пиротехники попали под обстрел. Шесть наших специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина фельдшер, — получили ранения и госпитализированы. Уничтожена техника", — сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.

Крук выразил соболезнования родным и близким.

"Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших парней, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами", — добавил глава ГСЧС.

На событие отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"У наших героев не было оружия, но были большие сердца. Они каждый день рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить. К сожалению, россияне убили их. Мои соболезнования близким, коллегам", — подытожил он.

Напомним, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего в течение суток враг совершил более 30 атак.

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