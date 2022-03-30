В Херсонской области военные РФ обстреляли Нововоронцовку (фото)

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Херсонской области русские военные обстреляли Нововоронцовку. Областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом говорится на странице Херсонской областной прокуратуры Facebook.

По данным следствия, в период с 26 по 29 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации и участники контролируемых ими незаконных вооруженных формирований обстреляли гражданские объекты Нововоронцовки.

В результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В настоящее время устанавливается количество травмированных и масштаб разрушений.

Прокуратура Херсонской области

"Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статей 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, прямо запрещающие нападения на гражданское население и гражданские объекты", – говорится в сообщении.

Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных оккупантами.

Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли Нежин, травмы получили 6 человек, среди которых 1 ребенок. Один человек погиб.

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