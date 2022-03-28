В Херсонской области военные РФ задержали Голопристанского городского голову

С мужчиной нет связи.

Сегодня, 28 марта, на территории Голой Пристани в Херсонской области российские военные задержали Голопристанского городского голову Александра Бабича.

Об этом сообщили представители Голопристанского городского совета в Facebook.

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"Представители Российской Федерации забрали Голопристанского городского голову Александр Бабича. Надеемся, что с ним все будет хорошо. Просим общину сохранять спокойствие, мы работаем, выполняем свои полномочия. Мы с вами на связи, мы постоянно в городском совете на дежурстве", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на территории Нижнесерогозской территориальной общины российские военные заняли помещение поселкового совета, есть блокпосты.

Напомним, что в населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов.

В отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупантов осуществляют принудительное распространение так называемой "гуманитарной помощи" среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.