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В Херсонской области возобновили движение поездов после обстрелов оккупантов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
68
Время на прочтение
1 мин
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В Херсонской области возобновили движение поездов после обстрелов оккупантов

Фото: Укрзализныця

В результате обстрелов россиян была повреждена железнодорожная дорога в Херсонской области.

В Херсонской области завершили работы по восстановлению железнодорожного полотна после российских обстрелов, накануне, 13 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Работы по восстановлению железнодорожного полотна после обстрелов в Херсонской области завершены", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что движение поездов по графику возобновляется со вторника, 14 февраля.

Напомним, в ночь на 13 февраля российские оккупационные войска совершили один из самых интенсивных обстрелов Херсона. В результате действий оккупантов была повреждена железнодорожная дорога в регионе и поезд "Киев-Херсон" временно двигался в Николаев.

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Дата публикации
Просмотры
68
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