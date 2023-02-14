В Херсонской области возобновили движение поездов после обстрелов оккупантов

В результате обстрелов россиян была повреждена железнодорожная дорога в Херсонской области.

В Херсонской области завершили работы по восстановлению железнодорожного полотна после российских обстрелов, накануне, 13 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Работы по восстановлению железнодорожного полотна после обстрелов в Херсонской области завершены", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что движение поездов по графику возобновляется со вторника, 14 февраля.

Напомним, в ночь на 13 февраля российские оккупационные войска совершили один из самых интенсивных обстрелов Херсона. В результате действий оккупантов была повреждена железнодорожная дорога в регионе и поезд "Киев-Херсон" временно двигался в Николаев.

​Читайте также: