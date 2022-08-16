В Херсонской области вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл украинских войск

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в тыл Вооруженных сил Украины у Осокоровки в Херсонской области.

Украинские бойцы отбросили оккупантов назад.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"Под покровом ночи диверсионно-разведывательная группа противника предприняла попытку прохода в тыл наших войск вблизи Осокоровки. В результате стрелкового боя отошла назад", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов уточняются.

Напомним, украинские морские пехотинцы 15 августа отразили штурм российских военных на Херсонском направлении, нанеся им потери. Также ВСУ изрядно потрепали оккупантов на Донецком направлении.

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