В Херсонской области ВСУ поджаривают врага: стало известно, какие склады и базы оккупантов уже взлетели в воздух

Стало известно, какая ситуация в Херсонской области по состоянию на 15:00.

Украинские защитники попали в несколько баз оккупантов в Херсонской области. В частности, горят БК россиян в Каховском и Бериславском районах.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

Так, по его словам, в Херсонской области по состоянию на 15:00:

В Каховском районе детонация БК+ пылает техника оккупантов.

Также попадание в катера и переправу россиян.

Попадание в базу в районе Новой Каховки.

Попадание в БК в Бериславском районе.

Попадание в состав БК в районе Высокополья.

Попадание в переправу в районе Дарьевки.

Отметим, обстановка на южном направлении фронта остается стабильно сложной, но полностью контролируемой ВСУ. По сообщению оперативного командования "Юг", продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения по линии фронта.

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