В Херсонской области ВСУ поразили пункт управления российского спецназа: видео

Атака была совершена управляемыми авиационными бомбами.
В Сети появилось видео точного удара, нанесенного ВСУ накануне, 21 ноября, по пункту управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск вблизи Олешковских песков в Херсонской области.
Соответствующие кадры опубликовал Стратком ВСУ.
На видео видны последствия нанесенного удара. В частности, над одним из мест "прилетов" поднимаются языки пламени и клубится дым.
В сообщении уточнили, что атака на вражеский объект была совершена управляемыми авиационными бомбами.
Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают операцию на левом берегу Херсонской области и продвинулись вперед.
Плацдарм на левобережье Херсонской области открывает "дорогу в Крым". Для успешного продвижения ВСУ требуются резервы.
Напомним, российские военные, действующие вблизи Крынок Херсонской области, жалуются на успешные операции ВСУ и неудачные планы по отражению атаки штаба ВС РФ.
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