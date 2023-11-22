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В Херсонской области ВСУ поразили пункт управления российского спецназа: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Херсонской области ВСУ поразили пункт управления российского спецназа: видео

Удар ВСУ в Херсонской области по враждебному объекту / Фото: скриншот с видео

Атака была совершена управляемыми авиационными бомбами.

В Сети появилось видео точного удара, нанесенного ВСУ накануне, 21 ноября, по пункту управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск вблизи Олешковских песков в Херсонской области.

Соответствующие кадры опубликовал Стратком ВСУ.

На видео видны последствия нанесенного удара. В частности, над одним из мест "прилетов" поднимаются языки пламени и клубится дым.

В сообщении уточнили, что атака на вражеский объект была совершена управляемыми авиационными бомбами.

В Херсонской области ВСУ поразили пункт управления российского спецназа

В Херсонской области ВСУ поразили пункт управления российского спецназа

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают операцию на левом берегу Херсонской области и продвинулись вперед.

Плацдарм на левобережье Херсонской области открывает "дорогу в Крым". Для успешного продвижения ВСУ требуются резервы.

Напомним, российские военные, действующие вблизи Крынок Херсонской области, жалуются на успешные операции ВСУ и неудачные планы по отражению атаки штаба ВС РФ.

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Дата публикации
Просмотры
497
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