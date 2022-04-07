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В Херсонской области ВСУ разбили артиллерийское подразделение РФ, которое ехало убивать украинцев: видео

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В Херсонской области ВСУ разбили артиллерийское подразделение РФ, которое ехало убивать украинцев: видео

Часть "освободителей" убежала.

В Херсонской области украинские защитники разбили артиллерийское подразделение российских оккупантов, которые ехали убивать мирных украинцев.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Херсонщине украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "освободителей" убежала", — говорится в сообщении.

Также украинские защитники обнародовали видео уничтожения российских убийц.

Напомним, воины Сил специальных операций ВСУ захватили особо ценный трофей – это несколько единиц техники ПВО российских оккупантов.

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