В Херсонской области ВСУ разбили артиллерийское подразделение РФ, которое ехало убивать украинцев: видео

Часть "освободителей" убежала.
В Херсонской области украинские защитники разбили артиллерийское подразделение российских оккупантов, которые ехали убивать мирных украинцев.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На Херсонщине украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "освободителей" убежала", — говорится в сообщении.
Также украинские защитники обнародовали видео уничтожения российских убийц.
Напомним, воины Сил специальных операций ВСУ захватили особо ценный трофей – это несколько единиц техники ПВО российских оккупантов.
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