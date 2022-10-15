В Херсонской области ВСУ сбили российский вертолет, который летел бомбить позиции украинских военных — ОК "Юг"

Ситуация на юге стабильно напряженная, но контролируемая.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ сбили на Херсонщине вражеский вертолет, летевший бомбить позиции украинских военных.

Об этом говорится в возведении оперативного командования "Юг".

По информации ОК "Юг", ситуация на южнобукском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Силы обороны удерживают огневой контроль и инициативу в развитии событий.

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает практику огневых поражений наших позиций и прилегающих к фронту территориальных общин с применением авиации, ракетно-артиллерийского вооружения и минометов. Также продолжает наносить удары дронами-камидзе объекты инфраструктуры. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активно проводит воздушную разведку.

Добавляют, что в течение ночи над Николаевской областью силы ПВО сбили 6 вражеских дронов, над Херсонщиной — 2, а над югом Днепропетровщины — 5. Беспилотник "Орлан-10", разведывавший обстановку вдоль линии фронта, также уничтожен.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 110 огневых задач, авиацией отработаны 2 удара, в том числе по системам противовоздушной обороны врага на временно оккупированных территориях. Кроме этого, в Херсонской области уничтожили российский вертолет, который хотел нанести авиационных ударов по позициям ВСУ.

Напомним, в Херсонской области за голоса на "референдуме" оккупанты предлагали "военную форму" на детей.

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