В Херсонской области ВСУ уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов — ОК "Юг"

Украинские защитники в Херсонской области уничтожили два склада с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

ВСУ в ночь на 16 октября взорвали два склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах Херсонщины.

"Около 160 огневых задач отработали этой ночью наши артиллеристы и ракетчики по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе, в Каховском — продолжается сезонное выращивание "хлопка", - говорится в сообщении.

Взрывы в оккупированных районах Украины

Утром, 16 октября, во временно оккупированном Донецке в помещении местной администрации произошел мощный взрыв. Часть помещения была уничтожена.

Также звуки взрывов слышали обитатели Белгорода. Там сообщали о возгорании на территории аэропорта.

14 октября сообщали о взрывах во временно оккупированном Мелитополе. Там звуки взрывов слышали в районе местного аэродрома. Предварительно – попали в военную базу оккупантов.

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