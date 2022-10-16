В Херсонской области ВСУ уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов — ОК "Юг"

В Украине продолжается сезонное выращивание "хлопка".
Украинские защитники в Херсонской области уничтожили два склада с боеприпасами российских оккупантов.
Об этом сообщили в ОК "Юг".
ВСУ в ночь на 16 октября взорвали два склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах Херсонщины.
"Около 160 огневых задач отработали этой ночью наши артиллеристы и ракетчики по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе, в Каховском — продолжается сезонное выращивание "хлопка", - говорится в сообщении.
Взрывы в оккупированных районах Украины
Утром, 16 октября, во временно оккупированном Донецке в помещении местной администрации произошел мощный взрыв. Часть помещения была уничтожена.
Также звуки взрывов слышали обитатели Белгорода. Там сообщали о возгорании на территории аэропорта.
14 октября сообщали о взрывах во временно оккупированном Мелитополе. Там звуки взрывов слышали в районе местного аэродрома. Предварительно – попали в военную базу оккупантов.
Читайте также:
- В Севастополе раздаются взрывы: "власть" говорит о работе ПВО (фото, видео)
- В Белгороде работает ПВО и горит нефтебаза: фото, видео
- Российская армия обстреляла Запорожье тремя ракетами С-300: возможны повторные атаки