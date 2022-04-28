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В Херсонской области ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов

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В Херсонской области ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов

Сергей Гайдай

В Херсонской области за прошедшие сутки украинские военные уничтожили склады боеприпасов российских войск в Молодецком и Великой Александровке.

Российские войска несут потери и в других местах.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на странице Facebook.

Также ОК "Юг" сообщило, что в течение суток на Херсонщине и Николаевщине российские военные пытались прорваться в сторону Николаева, но не имели успеха.

"Нашими подразделениями при поддержке артиллерии отбита атака врага возле Новогригоровки и две — вблизи Александровки. Эффективным ведением боевых действий нашими подразделениями сорвана вражеская подготовка к атаке в направлении Николаева", — говорится в сообщении.

А в районе Нововоронцовки подразделения ПВО ВСУ сбили "Орлан-10".

По данным оперативного командования, общие потери врага в сутки составили 49 военных РФ и 14 единиц техники, из которых 6 – бронированной, 3 автомобильной, 3 единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения.

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Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен пятерых российских военнослужащих, которые теперь дают показания о преступлениях своих командиров.

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