В Херсонской области ВСУ уничтожили моторные лодки с российскими диверсантами

В устье Днепра Силы обороны уничтожили три моторных лодки с диверсионно -разведывательными группами россиян.

Об этом сообщила спикер операционного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"За минувшие сутки нами было обнаружено три таких группы на трех лодках. Все результативно уничтожено – 11 оккупантов и три лодки пошли по курсу русского военного корабля", – сказала она.

Гуменюк также отметила, что российские оккупанты время от времени пытаются маневрировать между островами в устье Днепра, собирая информацию о движении Сил обороны и пытаясь ротировать свой личный состав.

Следует отметить, что по состоянию на пятницу, 14 июля 2023 года, ВСУ уничтожили 236 590 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 550 военных.

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