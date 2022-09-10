В Херсонской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и паромную переправу оккупантов

В Бериславском районе Херсонской области Силы обороны юга уничтожили склад боеприпасов в Беляевке и паромную переправу в районе Львова.
Оккупанты потеряли 75 военных, девять танков, две гаубицы "Мста-Б" и восемь единиц автобронетехники.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
По его словам, авиация ВСУ нанесла семь ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и мостам.
Ранее стало известно, что за последние дни ВСУ освободили от российских оккупантов более тридцати населенных пунктов в Харьковской области.
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