В Херсонской области ВСУ уничтожили вражескую баржу и 4 склада с боеприпасами

Украинская авиация в южных областях нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.
В течение суток 26 сентября подразделения ВСУ на южном фронте нанесли ощутимые потери врагу, в частности, потопили вражескую баржу и ликвидировали четыре склада с боеприпасами в Херсонской области.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
В сообщении говорится, что украинская авиация нанесла 10 ударов по врагу, в Баштанском районе Николаевской области уничтожен вражеский беспилотный разведчик "Орлан-10". Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 250 огневых задач.
“В Херсонском и Бериславском районах поражены 4 очага вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами. Еще одна баржа в районе Херсона у оккупантов отминусована вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра”, — сообщили украинские военные.
Кроме того, огневой контроль был проведен по позициям вражеской противовоздушной обороны и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке.
Потери врага за минувшие сутки составляют:
- 77 военных;
- 6 танков;
- 5 гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С";
- 3 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";
- 4 единицы автобронетехники.
Напомним, российские оккупанты вечером, 26 сентября, обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине. Ракетой Х-59 попали по аэропорту.
Читайте также: