В Херсонской области ВСУ уничтожили вражескую баржу и 4 склада с боеприпасами

Украинская авиация в южных областях нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.

В течение суток 26 сентября подразделения ВСУ на южном фронте нанесли ощутимые потери врагу, в частности, потопили вражескую баржу и ликвидировали четыре склада с боеприпасами в Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В сообщении говорится, что украинская авиация нанесла 10 ударов по врагу, в Баштанском районе Николаевской области уничтожен вражеский беспилотный разведчик "Орлан-10". Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 250 огневых задач.

“В Херсонском и Бериславском районах поражены 4 очага вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами. Еще одна баржа в районе Херсона у оккупантов отминусована вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра”, — сообщили украинские военные.

Кроме того, огневой контроль был проведен по позициям вражеской противовоздушной обороны и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке.

Потери врага за минувшие сутки составляют:

77 военных;

военных; 6 танков;

танков; 5 гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С";

гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С"; 3 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";

зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1"; 4 единицы автобронетехники.

Напомним, российские оккупанты вечером, 26 сентября, обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине. Ракетой Х-59 попали по аэропорту.

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