В Херсонской области ВСУ уничтожили вражескую понтонную переправу через Днепр

За минувшие сутки украинские военные уничтожили на южном направлении 201 российского захватчика, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники, а также шесть складов боеприпасов.

В среду, 31 августа, налаженная российскими захватчиками понтонная переправа в районе Дарьевки Херсонской области была уничтожена подразделениями ВСУ.

Об этом сообщили в ночь на 1 сентября в Оперативном командовании "Юг".

Авиация ВСУ на протяжении суток нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по вражеским пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы, реактивным системам залпового огня и средствам ПВО.

“Удерживание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативны, повреждения существенны. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена”, — говорится в сообщении.

Потери врага составляют:

201 военный;

военный; 12 танков Т-72;

танков Т-72; 18 единиц автобронетехники;

единиц автобронетехники; 1 огнеметная система "Солнцепек";

огнеметная система "Солнцепек"; 1 зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3";

зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3"; 5 гаубиц "Мста-Б";

гаубиц "Мста-Б"; 1 самоходная гаубица "Акация";

самоходная гаубица "Акация"; 2 самоходные артустановки;

самоходные артустановки; 3 мобильных миномета.

Кроме того, ликвидировано шесть складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков.

Напомним, ранее подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Также украинские военные подтвердили поражение Антоновского моста через Днепр в Херсоне и через Каховскую ГЭС.

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