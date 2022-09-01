В Херсонской области ВСУ уничтожили вражескую понтонную переправу через Днепр

За минувшие сутки украинские военные уничтожили на южном направлении 201 российского захватчика, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники, а также шесть складов боеприпасов.
В среду, 31 августа, налаженная российскими захватчиками понтонная переправа в районе Дарьевки Херсонской области была уничтожена подразделениями ВСУ.
Об этом сообщили в ночь на 1 сентября в Оперативном командовании "Юг".
Авиация ВСУ на протяжении суток нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по вражеским пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы, реактивным системам залпового огня и средствам ПВО.
“Удерживание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативны, повреждения существенны. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена”, — говорится в сообщении.
Потери врага составляют:
- 201 военный;
- 12 танков Т-72;
- 18 единиц автобронетехники;
- 1 огнеметная система "Солнцепек";
- 1 зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3";
- 5 гаубиц "Мста-Б";
- 1 самоходная гаубица "Акация";
- 2 самоходные артустановки;
- 3 мобильных миномета.
Кроме того, ликвидировано шесть складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков.
Напомним, ранее подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Также украинские военные подтвердили поражение Антоновского моста через Днепр в Херсоне и через Каховскую ГЭС.
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