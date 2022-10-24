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В Херсонской области ВСУ за пол часа сбили два российских вертолета Ка-52

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В Херсонской области ВСУ за пол часа сбили два российских вертолета Ка-52

Фото: commons.wikimedia.org

Российские вертолеты удалось сбить в Бериславском районе.

ВСУ в Херсонской области в понедельник, 24 октября, за полчаса сбили два российских вертолета Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"24 октября, с 13.00 по 13.30, в Бериславском районе Херсонщины, подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования "Юг" Воздушных сил сбиты два ударных вертолета Ка-52", — говорится в сообщении.

Потери оккупационной армии на войне против Украины

По состоянию на утро 24 октября в Украине ликвидировали 67070 оккупантов, сбили 270 самолетов и 243 вертолета.

В ВСУ сообщили, что на южном направлении на прошлой неделе украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 с помощью пулемета.

22 октября, около 12:00, Воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Херсонской области

7 октября ВСУ сбили очередной российский вертолет. Вражеский "Аллигатор" направлен на Южном направлении фронта.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
747
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