В Херсонской области ВСУ захватили как трофеи БМД-2, два танка и зенитную установку (фото)

В Херсонской области ВСУ захватили как трофеи БМД-2, два танка и зенитную установку (фото)

По предварительным данным, техника находилась на вооружении 56-го гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка.

Украинские военные в Херсонской области успешно отбили атаку российских оккупантов и захватили вражескую технику.

Об этом информирует группировка войск "Юг".

"Благодаря мастерской работе подразделений группировки войск "Юг", сегодня в Херсонской области была успешно отражена атака врага", — говорится в сообщении.

Наши защитники обезвредили БМД-2 (боевая машина десанта — Ред.). Также в качестве трофея были захвачены два танка Т-64 (с полным комплектом боеприпасов) и одна зенитная установка 2М.

По предварительным данным, техника находилась на вооружении 56-го гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка.