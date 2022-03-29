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В Херсонской области ВСУ захватили как трофеи БМД-2, два танка и зенитную установку (фото)

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В Херсонской области ВСУ захватили как трофеи БМД-2, два танка и зенитную установку (фото)

Facebook/Оперативное командование "Юг"

По предварительным данным, техника находилась на вооружении 56-го гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка.

Украинские военные в Херсонской области успешно отбили атаку российских оккупантов и захватили вражескую технику.

Об этом информирует группировка войск "Юг".

"Благодаря мастерской работе подразделений группировки войск "Юг", сегодня в Херсонской области была успешно отражена атака врага", — говорится в сообщении.

Наши защитники обезвредили БМД-2 (боевая машина десанта — Ред.). Также в качестве трофея были захвачены два танка Т-64 (с полным комплектом боеприпасов) и одна зенитная установка 2М.

По предварительным данным, техника находилась на вооружении 56-го гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка.

Напомним, что "Укроборонпром" приступил к ремонту трофейных российских "Ураганов" и "Смерчей".

Ранее у жителей Полтавской области полиция изъяла 11 российских танков и кучу оружия.

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