В Херсонской области взято под контроль 60 населенных пунктов — Зеленский

Президент пообещал, что "мы увидим еще много таких встреч ВСУ" на оккупированных территориях.

В Херсонской области взято под контроль 60 населенных пунктов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 12 ноября.

"По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины, полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия", — сказал президент.

Зеленский отметил, что за прошедшие сутки вся страна смотрела видео, как Херсон радостно встретил украинских военных, и пообещал, что "мы увидим еще много таких встреч" на оккупированных территориях.

"Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-то, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, встречающими украинских защитников. Месяцы российской оккупации, месяцы издевательств над нашими людьми, месяцы рассказов, что Россия там якобы навсегда... А все равно на улицах – море украинских флагов. Люди и не думали отказываться от Украины. И мир это сейчас видит. Видит, что значит, когда украинцы встречают своих. Видит, что значит единство украинцев. И видит, почему мы должны освободить от оккупантов всю нашу землю. Мы еще увидим много таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации", — сказал президент.

Владимир Зеленский пообещал, что власть ни о ком не забудет, никого не оставит.

"Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу – на все участки международно признанной границы Украины", – резюмировал президент.

Напомним, что украинская армия зашла в Херсон после того, как Россия заявила, что все ее военные покинули областной центр и переправились на восточный берег Днепра. Это произошло в пятницу, 11 ноября. Этот день войдет в историю Украины как свидетельство чрезвычайного мужества и силы бойцов ВСУ.

Зеленский об освобождении Херсона: Так будет в Геническе, в Мелитополе, на Донбассе и в Крыму

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