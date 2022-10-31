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В Херсонской области за три минуты ВСУ сбили два российских вертолета Ка-52: подробности

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В Херсонской области за три минуты ВСУ сбили два российских вертолета Ка-52: подробности

Фото: Getty Images

Это уже третий за сутки сбитый вертолет на юге Украины.

Украинские защитники в Бериславском районе Херсонской области в понедельник, 31 октября, через три минуты сбили два российских вертолета Ка-52.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"31 октября, с 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", — говорится в сообщении.

"Падение" российских вертолетов в Украине

Украинские защитники в последнее время все чаще сбивают российские вертолеты. В частности, на юге Украины в понедельник, 31 октября, во время массированных ракетных ударов, оккупанты хотели бомбить украинцев еще и ударным вертолетом Ка-52. Его сбили украинские защитники.

30 октября украинские защитники на Харьковщине также сбили вражеский вертолет, летевший бомбардировать Украину.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1331
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