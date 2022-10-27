В Херсонской области задержали четырех коллаборантов: заставляли людей "голосовать" под дулами автоматов

В Бериславском районе Херсонской области правоохранители задержали четырех коллаборантов. Подозреваемые вместе с оккупантами заставляли людей участвовать в так называемом "референдумах" под дулами автоматов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Предатели 23 по 27 сентября 2022 вместе с вооруженными россиянами ходили по домам местных жителей с "бюллетенями" и урнами для голосования и заставляли людей "голосовать" об отделении Херсонщины от Украины и вхождении региона в состав России.

После етого они передали бюллетени так называемой главе избирательной комиссии для последующего подсчета результатов.

Четверо предателей были задержаны и заключены под стражу без возможности внесения залога. Им сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Фейковые "референдумы" Путина на территории Украины

Российский диктатор Путин заявил о проведении фейковых "референдумов" на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Оккупанты "нарисовали" якобы то, что украинцы хотят присоединиться к государству-арессорке.

Верховная Рада Украины официально обратилась к ООН, ЕС, НАТО, парламентам и правительствам стран не признавать так называемые российские "референдумы" на захваченных украинских территориях и признать РФ государством-спонсором терроризма. Запад осудил фейковые "референдумы", отметив, что никогда не признает их результаты. После проведения "псевдоголосования" Украина подала заявку на вступление в НАТО, а президент Зеленский сообщил, что наше государство больше не будет договариваться с оккупантами.

Генассамблея ООН осудила действия Путина и подчеркнула, что это решение – незаконное.

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