В Херсонской области запретили въезд семей с детьми в населенные пункты из-за обстрелов: перечень

В ОВА назвали перечень населенных пунктов, где будет действовать запрет на въезд с детьми.

Семьям с детьми запретили въезд в населенные пункты Херсонской области, которые постоянно находятся под обстрелами оккупантов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В последнее время наблюдается тенденция возвращения семей в дома. Это было бы хорошо, если бы они возвращались в безопасные места. Но проблема в том, что они возвращаются в зону активных боевых действий", — подчеркнул Прокудин.

Совет обороны области решил запретить въезд семей с детьми из-за угрозы жизни детей в результате постоянных вражеских обстрелов на территорию населенных пунктов : Кизомис, Велетенское, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое Понятивка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львов, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Сачаков, Золотая Балка, Осокоровка.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук посоветовала украинцам на временно оккупированных территориях выезжать в третьи страны. Такой призыв может быть связан с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

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