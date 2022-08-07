В Херсонской ОВА заявили, что оккупанты хотят "купить" голоса людей перед псевдореферендумом

Чтобы иметь хоть какие-то "голоса" жителей Херсонщины на псевдореферендуме, оккупанты хотят их "купить". Захватчики обещают по 10 тыс. рублей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Оккупанты хотят "купить" голоса жителей Херсонщины перед проведением фейкового референдума. На территории области открывается все больше учреждений, где всем желающим обещают 10 тыс. рублей. Также оккупанты ищут помещение для проведения псевдореферендума и формируют своих представителей СМИ для пропаганды", — рассказал он. .

Кроме того, по его словам, в Горностаевской тергромаде оккупанты ходили по рынку и забирали банковские терминалы. Также они нацепили на здании поселкового совета флаг РФ, на памятнике сломали украинский национальный символ – трезубец, вместо которого российские преступники повесили черный мешок.

Ранее Кулеба рассказал об увольнении временно оккупированного Херсона.

Напомним, эксперт объяснил, зачем оккупанты стягивают силы в Херсонскую область и Запорожье.

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