В Хмельницком ТЦК прокомментировали видео, на котором военкомы силой тащили мужчину из больницы

В Хмельницкой области работники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы в военкомат. Соответствующее видео было распространено в Сети 5 ноября. На видео мужчина объясняет военкомам, что просто хочет пройти медицинское освидетельствование и получить направление на обследование. Он уверяет, что не уклонист, и обещает на следующее утро явиться в ТЦК.

В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали событие и отметили, что со стороны военнослужащих не было совершено никаких противоправных действий.

"На видео видна только часть события, поэтому что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих зрителям не понятно. Со стороны военнослужащих РТЦК и СП не было совершено никаких противоправных действий в отношении данного лица", — говорится в заявлении пресс-службы ТЦК.

Там также добавили, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, имеющими опыт боевых действий и перемещенных в ТЦК и СП для прохождения службы, которые признаны ограниченно пригодными после полученных ранений и контузий.

"Враг, активисты и блоггеры активно работают в информационном пространстве с целью уменьшения нашего сопротивления, распространяя дискредитирующее или устаревшее видео. Не помогайте им: сохраняйте самоконтроль и не распространяйте информацию эмоционального характера в соцсетях. Проверяйте и не распространяйте информацию из сомнительных источников", — отметили в областном ТЦК и СП.

Напомним, на Закарпатье мужчина отказался от мобилизации из-за "туберкулеза и неграмотности": как его наказали.

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