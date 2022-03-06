В Хмельницкой области ликвидируют все хаотические блокпосты

Блокпрсты следует регистрировать в комендатуре.

В Хмельницкой области ликвидируют все хаотически установленные блокпосты.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, теперь все блокпосты будут зарегистрированы в комендатуре, созданной при Хмельницкой ОВА. Конкретно комендатура будет определять регламент их работы.

"Есть комендант, четко определяется комендантский час, определяются блокпосты, которые должны стоять для проверки документов. Все посты, которые не будут зарегистрированы в комендатуре, должны быть разобраны", – сказал Сергей Гамалий.

Напомним и о том, что гражданским запрещается передвигаться по улицам с оружием, даже зарегистрированным. По улицам населенных пунктов могут передвигаться с оружием только военные.