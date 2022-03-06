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В Хмельницкой области ликвидируют все хаотические блокпосты

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В Хмельницкой области ликвидируют все хаотические блокпосты

Национальная полиция Украины

Блокпрсты следует регистрировать в комендатуре.

В Хмельницкой области ликвидируют все хаотически установленные блокпосты.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, теперь все блокпосты будут зарегистрированы в комендатуре, созданной при Хмельницкой ОВА. Конкретно комендатура будет определять регламент их работы.

"Есть комендант, четко определяется комендантский час, определяются блокпосты, которые должны стоять для проверки документов. Все посты, которые не будут зарегистрированы в комендатуре, должны быть разобраны", – сказал Сергей Гамалий.

Напомним и о том, что гражданским запрещается передвигаться по улицам с оружием, даже зарегистрированным. По улицам населенных пунктов могут передвигаться с оружием только военные.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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