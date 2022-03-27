В Хмельницкой области мошенник выдурил у волонтера 4 тыс. грн за "аренду" жилья для переселенцев

В Хмельницкой области мошенник выдурил у волонтера 4 тыс. грн за "аренду" жилья для переселенцев

Полиция ищет мошенника.

В Красилове Хмельницкой области мошенник выдурил у волонтера четыре тысячи гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Хмельницкой области.

47-летний местный житель занимался поиском жилья для переселенцев. Несколько дней назад нашел объявление об аренде квартиры на одном из сайтов. Мужчина позвонил по указанному там телефону и договорился о цене жилья.

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Впоследствии волонтер перечислил четыре тысячи гривен. Впрочем, после получения средств злоумышленник перестал выходить на связь.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "мошенничество". Полиция устанавливает личность злоумышленника.

Как сообщалось, житель Киева оплатил 10 тысяч мошенникам за "аренду жилья" на Яремчанщине, что на Прикарпатье. Мужчина позвонил по объявлению в Интернете и договорился с "арендодателем" о сдаче жилья. Впрочем, после получения средств "собственник жилья" на связь больше не выходил. Объявление в Интернете было удалено.

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