В Хмельницкой области общины продолжают выходить из состава Московского патриархата

С началом войны России против Украины увеличилось количество общин, решивших выйти из Московского патриархата.

Не стала исключением и Хмельницкая область. Религиозные общины продолжают присоединяться к Православной церкви Украины.

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

На днях в селах Давыдковцы, Богдановке и Масивцы состоялось собрание общин. На них решили, что приходы УПЦ Московского патриархата перейдут в Православную церковь Украины.

В Давыдковцах отец Александр заявил, что Московского патриархата в селе не будет. Он призвал людей поддержать решение о переходе церкви. Кроме того, священнослужитель осудил российского патриарха Кирилла за благословение российской армии убивать украинцев и выразил четкую позицию по поводу войны.

В Богдановцах и Копистене общины также поддержали решение о переходе парафии в ПЦУ. Отец Сергей, который является настоятелем церквей в этих селах, сначала решение общины поддержал, но потом отказался покидать парафию УПЦ МП.

В Массовцах также было принято решение перехода парафии. Однако отец Андрей не поддержал мнение общества.

Как сообщалось, в УПЦ МП требуют созвать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла. Московский патриарх откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины и проповедует доктрину "русского мира".

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