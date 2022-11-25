В Хмельницкой области — одна из самых сложных ситуаций с электричеством в Украине: Изяслав и Белогорье без света

Хмельницкая область – среди регионов с самой сложной ситуацией с электроснабжением.

По состоянию на вечер 24 ноября 2022 без электроснабжения оставалось 437 тысяч потребителей в 1060 населенных пунктах Хмельницкой области.

Об этом в своем сообщении в Telegram-канале сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Несмотря на невероятные усилия энергетиков до сих пор без света Изяслав и Белогорье, надеемся подсоединить их к утру.

«Сейчас есть 35% мощности от потребности для области, поэтому критическую инфраструктуру имеем возможность подключить всю. Работаем дальше над постепенным подключением населения. Возобновляем нормальную работу ХАЭС: первый блок выведен на мощность 500 МВт, второй – на минимально контролируемый уровень мощности», – говорится в сообщении.

Также читайте Мэр еще одного областного центра призвал горожан ехать в село: во время блэкаута жить можно будет и в школах

Но 25 ноября все еще не будет возможности присоединить промышленность из-за отсутствия мощности.

Энергетики продолжают работать 24/7.

«Благодарим их за тяжелый труд! Итого выстоим. Может пока без света, но точно без рашки», — резюмировал украинский чиновник.

Обесточивание Хмельницкой области

23 ноября Хмельницкий был обесточен полностью. Также без света остались объекты критической инфраструктуры и Чернелевский водозабор. В городе во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы.

Читайте также:

Зеленский на 24 ноября: блекаут и фронт