В Хмельницкой области приговоренный к пожизненному заключению попросился на фронт: что решил суд

В Хмельницкой области приговорен к пожизненному лишению свободы попросился на фронт, чтобы защищать Украину, однако местный суд отказался удовлетворить его ходатайство.

Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Мужчину в 1998 году осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года): частей 5,6 ст. 19 (Соучастие), пунктов а, г ст. 93 (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), ст. 69 (Бандитизм), ч. 3 ст. 155-6 (Незаконная торговая деятельность). Тогда ему угрожала смертная казнь, однако в 2000 году приговор ему заменили пожизненным лишением свободы.

Спустя 25 лет осужденный решил обжаловать приговор суда. Он утверждал, что тогда следователи не учли его алиби. Также мужчина утверждал, что он не смог реализовать свое право на защиту, поскольку он и его адвокат не участвовали в заседании Верховного суда Украины.

Он обратился в Ярмолинецкий районный суд с просьбой оправдать его или же отправить дело на дорасследование.

"На время рассмотрения этого заявления в суде в Украине ввели военное положение – и осужденный обратился в суд с ходатайством остановить выполнение приговора и избрать ему меру пресечения, которая позволит исполнить гражданскую обязанность по защите государства. О готовности взять его на поруки тогда же заявила и одна из общественных организаций", — сообщили в апелляционном суде.

Прокурор отрицаk пересмотр дела, поскольку убежден, что никаких новых обстоятельств за это время не было. По данным следствия, финансово-хозяйственные документы, поступившие из Латвии и хранившиеся в областном архиве, не опровергают причастности осужденного к инкриминируемым ему преступлениям. Также суд был уверен, что заключенный реализовал свое право на защиту.

"Ярмолинецкий райсуд обратил внимание и на то, что отмена обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд рассматривает исключительно по ходатайству прокурора. Однако заявитель – осужден, а не обвинен, и к нему не применяются положения УПК, регламентирующие процедуру избрания, изменения или отмены меры пресечения", — говорится в сообщении.

Поэтому мужчине отказали в удовлетворении его ходатайства и оставили приговор без изменений. Это еще можно оспорить в апелляционном суде.

Напомним, 23-летний житель Волынской области, пять раз во время военного положения пытавшийся пересечь границу Украины, получил штраф в размере 8 500 грн.

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