В Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в частный дом: угрожали сломать ногу мужчине (видео)

На Хмельнитчине работники местной ТЦК вошли в дом, пытаясь вручить мужчине повестку. Все закончилось ссорой и угрозами со стороны военкомов.

Соответствующее видео начало появляться в соцсетях.

На кадрах видно, как работники ТЦК вошли в дом жителя города Деражня. Работники военкомата заявили, что имеют право заходить в частные дома без разрешения. Мужчину это возмутило — он снимал инцидент на видео и пытался выгнать из дома военкомов. Зато они начали угрожать ему "сломать ногу".

“На телефон снимать нельзя. Я – майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально вошел в дом”, – говорил работник ТЦК.

В Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в дом мужчины

Напомним, что в Раде сократили перечень лиц, имеющих право на отсрочку.

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