Распространяли фейки о войне: в Хмельницкой области разоблачили ботоферму

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницкой области ботоферму, которая по заказу российских спецслужб распространяла фейки о войне в Украине.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила у себя в Telegram-канале.

Сообщается, что заказчиками работы ботофермы являлись российские спецслужбы. Они закупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных социальных сетях от имени простых украинцев.

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"Более 2 тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте и призвали украинцев уклоняться от мобилизации. Также пророссийская ячейка занималась дискредитацией военно-политического руководства и подразделений Сил обороны нашего государства", — пишет прессслужба.

Противоправную деятельность организовал бывший полицейский, проживающий в городе Каменец-Подольский. В собственной квартире в одном из спальных районов он организовал работу ботофермы. Оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных аккаунтов. Оплату за свою "работу" он получал через российские электронные платежные системы.

В ходе обысков было обнаружено:

компьютерную технику с поличным;

сотни SIM-карт операторов мобильной связи;

специализированное оборудование и программное обеспечение

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности задержала вражеского информатора, который собирал разведданные о локациях Сил обороны и корректировал российские обстрелы социальных учреждений в Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе задержан коммунальщик, разведывавший позиции ПВО для России.

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