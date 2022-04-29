В Хмельницкой области российская ракета попала в инфраструктурный объект

В Хмельницкой области российская ракета попала в инфраструктурный объект

Российские оккупанты нанесли ракетный удар в Шепетовском районе Хмельницкой области.

Россияне попали в один из инфраструктурных объектов региона.

Об этом рассказал глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

"Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных громад Шепетовского района на территории Хмельницкой области", — отметил он.

По словам главы ОВА, пожар ликвидирован, последствия попадания ликвидируются. К счастью, жертв нет.

Напомним, сегодня вечером кафиры выпустили две ракеты по Киеву. Попадания были в Шевченковском районе. Ракеты попали в инфраструктурный объект и жилой дом. В результате попадания российской ракеты пострадали 10 человек.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что удар крылатыми ракетами по жилому дому в Киеве был нанесен с территории оккупированного Крыма.

Также захватчики нанесли ракетные удары по Киевской области.

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