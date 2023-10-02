В Хмельницкой области российский агент шпионил за Силами обороны: какой приговор он получил

Его целью были транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами ВСУ.

В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили российского агента, который собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Хмельницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, мужчина пытался установить в регионе основные локации подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции. Его целью были транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами ВСУ и маршруты движения боевой техники украинских защитников.

За выполненные задачи злоумышленник получал деньги от своих "кураторов" из ФСБ. Задержали его во время спецоперации в Хмельницкой области.

Российским агентом оказался житель Донбасса, которого в начале полномасштабного вторжения РФ дистанционно завербовал кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ с позывным "Шеф".

После вербовки он получил псевдоним Серый и, пройдя инструктаж, по указанию своего куратора выехал в Хмельницкий для сбора разведданных на территории региона. Собранную информацию российский агент передавал ФСБ в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, что в Киеве предприниматель хотел поступить в школу "Армии дронов" и шпионить за ВСУ.

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