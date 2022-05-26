В Хмельницкой области украинская ПВО сбила вражескую ракету – глава ОВА

Глава Хмельницкой ОВА сообщил о метком выстреле украинских зенитчиков, поразивших российскую воздушную цель.

Вечером 25 мая во время воздушной тревоги средствами украинской ПВО была уничтожена вражеская ракета.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

По его словам, обломки российской ракеты упали в поле, не причинив разрушений. Жертв в результате вражеских обстрелов не было.

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Несмотря на удачные действия украинских зенитчиков, которые на этот раз помешали врагу нанести прицельный ракетный удар, председатель ОВА призвал жителей области быть внимательными во время воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Напомним, российские оккупанты утром, 25 мая, ракетами обстреляли город Запорожье. По городу выпустили четыре ракеты, одну из которых ПВО сбила. Остальные три повредили инфраструктурные объекты, в том числе местный торгово-развлекательный центр и жилые дома.

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