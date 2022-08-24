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В Хмельницкой области во время воздушной тревоги слышны взрывы — СМИ

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В Хмельницкой области во время воздушной тревоги слышны взрывы — СМИ

Фото: скриншот с видео

В Хмельницкой области 24 августа местные жители слышали взрывы.

Мощные взрывы прогремели во время последней воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Отметим, что воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 16:48. После этого местные жители сообщили, что слышны звуки взрывов. Официальной информации об этом пока нет.

Напомним, российские оккупанты 24 августа продолжают терроризировать Украину угрозами ракетных ударов. По состоянию на 17:32, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме АР Крым.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что с территории Беларуси в Украину летят ракеты.

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