В Хмельницкой области во время воздушной тревоги слышны взрывы — СМИ

В Хмельницкой области 24 августа местные жители слышали взрывы.
Мощные взрывы прогремели во время последней воздушной тревоги.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".
Отметим, что воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 16:48. После этого местные жители сообщили, что слышны звуки взрывов. Официальной информации об этом пока нет.
Напомним, российские оккупанты 24 августа продолжают терроризировать Украину угрозами ракетных ударов. По состоянию на 17:32, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме АР Крым.
Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что с территории Беларуси в Украину летят ракеты.
Читайте также:
- В начале войны Ермак посылал мировым лидерам фото убитых детей для увеличения помощи – WP
- Оккупанты запустили по центру Харькова ракету "Искандер", но она разорвалась в воздухе из-за технической неисправности
- На Аллее смелости в Киеве отчеканили имя Бориса Джонсона: фото